Mansur Yavaş Özgür Özel'i ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TBMM’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yavaş, CHP Genel Merkezi çevresinde yaşanan olaylar ve polisle partililer arasında oluşan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaşanan sürecin üzücü olduğunu ifade eden Yavaş, “Normalde bunlar konuşularak çözülebilecek şeylerdi. Hoş olmadı. Polisin 100 yıllık bir partiye bu şekilde girmesi hoş olmadı. Allah korusun başka bir şey de olmadı ama polisler de bizim canımız ciğerimiz. İnsanları böyle karşı karşıya getirmemek lazım. Ayrıca partililerin de karşı karşıya gelmemesi lazımdı, üzüldük” dedi.

Yavaş, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibiyle herhangi bir görüşme yapılıp yapılmadığı yönündeki soruya ise, “Bir görüşme olmadı” yanıtını verdi.