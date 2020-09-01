Mansur Yavaş projelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlattı

01 Eylül 2020

ANKARA(DÜNYA)

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kentin sorunları, yapılması planlanan projeler hakkında bilgi vererek, Bakanlıklar ve bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılması için destek istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş’ı kabul etti. Yavaş’ın daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan istediği randevu talebi çerçevesinde görüşme dün saat 13.30’da Beştepe’de gerçekleşti. Görüşmenin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü’nün mali sıkıntıları, fuar alanı inşasında yaşanan sorunlar ve Gençlik Parkı’nın yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devri konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi. Görüşmede, Cumhurbaşkanına başta su altyapı ve arıtma projeleri olmak üzere önemli projeler hakkında bilgi veren Mansur Yavaş, otobüs kredisi kullanımı, metro projeleri ve yeni yolların açılması gibi başlıklarda ilgili bakanlıklar ve bürokraside yaşana tıkanmaların aşılması için destek talebinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanın Erdoğan’ın Ankara’nın projelerine ve ihtiyaçlarına olumlu yaklaşımı nedeniyle Mahsur Yavaş’a teşekkür ettiği kaydedildi.