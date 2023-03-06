Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun durumu netleşti

Millet İttifakı'nın 4 saati aşan toplantısından Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olarak çıktı. 6 liderin imzasını taşıyan metnin 12. maddesinde belediye başkanlarının durumuna da yer verildi.

İmamoğlu ve Yavaş kararı

Metinde, "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır" ifadesine yer verildi.

İnisiyatif Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakılmış oldu

Toplantı esnasında liderler arasında belediye başkanlarının yerel seçime kadar görevlerinde kalması görüşünü oluştuğu bilgileri basın mensuplarınca kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu maddeyle zamanlamadaki inisiyatif Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakılmış oldu.

Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanları da geçiş hükümetinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacak