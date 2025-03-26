Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu ziyaret etti

Yavaş, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun suçsuz olduğuna inandığı için moralinin yüksek olduğunu söyleyen Yavaş, tutuklu bulunan belediye başkanları ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı da ziyaret ettiğini belirtti. Yavaş, kimsenin yargılanmaktan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Elbette yargılanalım. Varsın suç olan cezasını da çeksin ancak yapılan uygulama eşit bir şekilde herkese karşı uygulanması lazım. Masumiyet ilkesi, lekelenme hakkı ihlal ediliyor."

Yavaş'ın ardından İmamoğlu'nu ziyaret eden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da basın mensuplarını yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nu çok moralli gördüğünü, bunun için çok mutlu olduğunu ve moralli olmasının temelinde kendisinin haklılık inancı olduğunu dile getirdi.