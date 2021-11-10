Mansur Yavaş'ın kardeşi hayatını kaybetti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kardeşi Sabri Yavaş hayatını kaybetti. Yavaş, Beypazarı Cemil Ercan Cami’sinde cenaze namazının kılınmasının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
ANKA
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir süredir hastanede kanser tedavisi gören 56 yaşındaki kardeşi Sabri Yavaş, yaşamını yitirdi.
Yavaş, Beypazarı Cemil Ercan Cami’sinde cenaze namazının kılınmasının ardından son yolculuğuna uğurlandı.