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Mansur Yavaş'ın kardeşi hayatını kaybetti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kardeşi Sabri Yavaş hayatını kaybetti. Yavaş, Beypazarı Cemil Ercan Cami’sinde cenaze namazının kılınmasının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
ANKA
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir süredir hastanede kanser tedavisi gören 56 yaşındaki kardeşi Sabri Yavaş, yaşamını yitirdi.

Yavaş, Beypazarı Cemil Ercan Cami’sinde cenaze namazının kılınmasının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

 

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