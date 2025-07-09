Mansur Yavaş'tan 'ABB'ye operasyon' açıklaması

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmalar, İstanbul'un ardından Antalya, Adana ve Adıyaman'a da sıçrarken operasyonların bir sonraki durağı merak konusu oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ise en çok ismi zikredilen adreslerden biriydi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş da bu iddialara değinerek kritik mesajlar verdi.

"Bir iftirayla karşı karşıya kalabiliriz"

"Önüne gelen 'Ankara'ya da operasyon olacak mı?" diye soruyor" diyen Yavaş, "Ankara'ya operasyon olması için hiçbir sebep yok, olsa olsa bir iftirayla karşı karşıya kalabiliriz. Karşı tarafta kim varsa onlarla siyaseten yarışmak istiyoruz" dedi.

"Korktuğumuz hiçbir şey yok"

CHP'li belediyere yönelik operasyonları eleştiren ve yargılamanın adil olmadığını savunan Mansur Yavaş "Korktuğumuz hiçbir şey yok. Bu iktidarı da değiştirmek için sonuna kadar da direneceğiz. Adil yargılama diye bir şey yok. Hukukun üstünlüğü diye bir şey kalmadı maalesef" ifadelerini kullandı.