Mansur Yavaş'tan Ahmet Özer için ilk yorum: Tutuklanması yasaya aykırı!

Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçu iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ilişkin açıklama yayınladı.

Sosyal meydada paylaştığı açıklamada Yavaş, seçilmiş bir belediye başkanının davetle çağrı mümkünken saat 05.30'da evinin basılarak gözaltına alınmasının hukuka uygun olmadığını dile getirdi. Bunun Özer'in itibarsızlaştırmak istendiğinin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Yavaş, internette yayınlanan cumhuriyet savcılığının tutuklama talep müzekkeresinde bahsettiği olay ve iddiaların 5-10 yıl kadar geriye giderek tespit edildiğinin açıklandığını anımsatarak "Neden bu tarihe kadar beklenmiştir?" diye sordu.

Tutuklamayı eleştirdi

Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, şunları kaydetti: "Hiç kimse suç işleme özgürlüğüne sahip değildir. Belediye Başkanının varsa suçu yasalara uygun şekilde yargılaması yapılıp cezalandırılması mümkün iken delillerin karartılma ihtimali olmaması, sabit ikametgah sahibi olması ve bunun gibi nedenlerle tutuksuz yargılama usulü varken tutuklama yapılması usul ve yasaya aykırıdır.

Devlet Bahçeli'nin çağrısına atıf

Son günlerde bir yandan terör örgütü liderine yasal statü verilmeye çalışılıp (Yargıtay İçtihatlarında terör örgütü üyeliği için çok somut ve ciddi kanıtlar aranmasına rağmen) Ahmet Özer’in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir.

Henüz tutuklama yapılmadan soruşturma esnasında bazı internet sitelerinde Esenyurt Belediyesine kayyum atandığı iddiaları ve bu iddianın gerçekleşmiş olması işin siyasi boyutunun inkar edilemez bir hal aldığını göstermektedir."