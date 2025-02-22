Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna cevap!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime dair başvuru süreci dün tamamlanmış ve Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olacağı kesinleşmişti.

Daha önce ön seçime katılmayacağını açıklayan Mansur Yavaş, katıldığı bir açılışta konuya yönelik sorulara şu sözlerle cevap verdi: "Ön seçime karşı değiliz, partinin en üst karar organlarından bir tanesidir. Buradaki sorun partinin enerjisini içeriye harcamaması ve gündemin şu an sadece ülke gündemi olması gerektiği ve bunun da ülke gündemini geriye atacağını düşünerek karşı çıkmıştık. Hayırlı uğurlu olsun."

Adaylık soruları da cevapsız kalmadı...

Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına yönelik sorulara, "Bunları konuşmak için çok erken. Çünkü biz en son birlikte yaptığımız toplantıda bütün alternatifleri masaya yatırdık. Bu alternatifler tabii ki hep gündemde olacaktır ama şu anda ben erken seçimin tarihi yok, bir şeyi yok. Bunları konuşmak için çok erken. Sayın Genel Başkanımıza ve Ekrem beye orada da şunu söylemiştim; bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Toplum, günü geldiğinde ne karar verirse, talep olursa bunu değerlendireceğiz. Ancak bunu söylerken de asla partide bir bölünmüşlük, fikir ayrılığı var gibi görüntülerin içerisinde beni asla bulamayacaksınız. Bunlar günü geldiğinde değerlendirilecek şeylerdir" diyerek cevap verdi.

Mansur Yavaş'ın açıklamasında, 'bölünmüşlük' konusunda yaptığı vurgu dikkat çekti.