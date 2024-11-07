Mansur Yavaş'tan istifa ettiği iddialarına ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa edeceği iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

İstifa iddialarının "dedikodu" olduğunu söyleyen Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Partimden istida edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum. Bu dedikoduların ne maksatla çıkarıldığını biliyorum. Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içerisinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim.

ABB Başkanı olarak iki şeye odaklıyım. Ankara'ya hizmet etmeye ve Genel Başkanımızın liderliğinde Türkiye'nin birinci partisi olan Partimizin ilk genel seçimlerde birinci çıkmasına. İktidarı değiştirerek, güçlendirilmiş parlementer sistemi getirene kadar CHP ailesi olarak Belediye Başkanlarımızla, milletvekillerimizle, örgütümüzle, üretilmeye çalışılan fitnelere prim vermeden bir bütün halinde çalışacağız.