Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP grup toplantısı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.
CHP grup toplantısı öncesi gerilim hızla artarken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'mutlak butlan' kararıyla genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu:
- Siz, Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar Genel Başkanlığını yapmış, partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz.
- Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP’li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir.
- Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur.
- Bu nedenle, CHP’nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum.
- Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet, yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır.