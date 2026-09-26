Mansur Yavaş'tan seçim çıkışı: Tarihi bildirirlerse konuşurum

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, siyasi geleceğine ilişkin tartışmalara yönelik açıklamalarda bulundu. Yavaş, seçim takviminin henüz belli olmadığını belirterek, önceliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürmek ve kentteki sorunlara çözüm üretmek olduğunu söyledi.

29. Uluslararası Beypazarı Festivali'nin açılışına katılan Yavaş, programın ardından festival alanında kurulan stantları gezdi. Yavaş, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP'den istifasının ardından bazı ilçe belediye başkanlarının da partiden ayrıldığı hatırlatılan Yavaş, siyasi geleceğine ilişkin tartışmaların gündemde tutulmasını istemediğini ifade etti.

"Ortada seçim yok"

Seçim tarihinin henüz belli olmadığına dikkati çeken Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu konuların çok konuşulmasını istemiyorum. Sebebi şu: Bana herhangi birisi seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söyleyeyim. Ortada seçim yok, bir şey yok. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Öncelikli olarak görevimi sürdürüyorum."

Görev süresini en iyi şekilde tamamlamaya çalıştığını belirten Yavaş, televizyonlarda siyasi polemiklerin daha fazla öne çıkarıldığını söyledi.

"Ülkede yaşanan yoksulluk gözden kaçırılıyor"

Türkiye'deki ekonomik sorunlara işaret eden Yavaş, özellikle yoksulluk ve emeklilerin durumunun gündemde daha fazla yer alması gerektiğini savundu.

Yavaş, "Televizyonlar polemik konularını daha çok tercih ediyorlar. Bu arada gözden kaçırılan bir şey var. Ülkede yaşanan yoksulluk, emeklilerin durumu gözden kaçırılıyor. Onun yerine Mansur Yavaş'ı konuşmak hoşlarına gidiyor." dedi.

"Önceliğimiz milletin geçimi"

Siyasi tartışmalardan ziyade belediye hizmetlerine odaklandığını vurgulayan Yavaş, önceliklerini şu şekilde sıraladı:

"Önceliğimiz bu, başka bir önceliğimiz yok. Önceliğimiz milletin geçimi, Ankara'nın yolları, suyu, her şeyi."