Mansur Yavaş'tan yeni yıl mesajı

Yavaş, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, Ankaralıların ve Türk milletinin yeni yılını kutladı.

Ankara'da bu yıl "Yeşilin Başkenti" projesiyle gelecek nesillere temiz bir nefes bırakma mücadelesini sürdürdüklerini belirten Yavaş, şunları kaydetti:

"Öğrenci dostu uygulamalarla öğrencilerimizin hayatını kolaylaştıran çalışmalara yenilerini ekledik. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek Başkentlileri 'akıllı kent' uygulamalarıyla buluşturan projelere ve yeni teknoloji merkezlerine birlikte imza attık. Başkentin tarihini ve kültürünü gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla restorasyon çalışmalarımızı titizlikle yürüttük. İyiliğin hastalıktan daha bulaşıcı olduğu dönemleri hep birlikte yaşadık. Bu süreçte esnafımızın, üreticilerimizin, öğrencilerimizin, toplumumuzun tüm kesimlerinin yanında olduk. Sanatın ve kültürün de başkenti olarak atölye çalışmalarından tiyatroya, konserlerden panele kadar birbirinden renkli etkinliklerle bir yıl geçirdik. Türkiye'nin kalbi, Cumhuriyetin Başkenti Ankara'mızı 2023 yılında da hak ettiği noktalara taşımak için tüm imkanlarımızla çalışacağız. Bu duygularla yüzlerde mutluluk olma azminizin önünde hiçbir engelin duramayacağı bir yıl olmasını diliyor, tüm Ankaralıların ve aziz milletimizin yeni yılını kutluyorum."