Mardin Derik'te şüpheli ölüm: Kayalıklardan düştü iddiası! Minik Zeynep battaniyeye sarılı halde bulundu
Mardin Derik'te 12 yaşındaki çocuğun kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği öne sürüldü. Zeynep Sut isimli çocuk babasının aracının arka koltuğunda battaniyeye sarılı halde bulundu.
Mardin'in Derik ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde 12 yaşındaki Zeynep Sut'un kurumuş dere yatağına düştüğü iddia edildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Zeynep'i babasının aracının arka koltuğunda battaniyeye sarılı halde buldu.
İHA'nın haberine göre; incelemede, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Zeynep Sut'un cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.