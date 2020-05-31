Mardin dünya kenti olmak için yola çıkıyor

31 Mayıs 2020

Mezopotamya'nın merkezinde yer alan; hanları, hamamları ve kervansaraylarıyla tarihi İpek Yolu'nun en önemli duraklarından biri olma özelliğini koruyan; 7 bin yılı aşan bilinen tarihi ile dünyanın en eski üçüncü yerleşim merkezi olan Mardin, Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zeynel Abidin Erdem'in girişimleri ile enine boyuna tartışıldı. International Partner Connection (IPC Bulgaria Ltd) ve Kayra Medya'nın organizasyonu ile zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen toplantıya İngiltere, Hollanda, Bulgaristan, İsveç, Almanya, Macaristan, Yunanistan, Kosova, Letonya ve Türkiye'den işinsanı, sanatçı, kültür elçisi, belediye başkanı, konsolos, diplomat ve gazeteciden oluşan 60'ya yakın kişi katıldı.



Rekor toplantı 6,5 saat sürdü

Toplantı, COVID-19 döneminde internet üzerinden gerçekleştirilen en uzun toplantılardan biri oldu. Tam 6,5 saat süren toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Dr. Zeynel Abidin Erdem, "Tarihi geçmişi 7000 yıla dayanan Mardin'de doğdum. Müslüman, Hıristiyan, Süryani, Yahudi, Yakubi, Keldani, Nasturi ve Yezidi gibi farklı dinlerin kardeşçe yaşadığı, Arap, Türk, Kürt, Ermeni, Türkmen, Çeçen gibi farklı etnik kökenli insanlarla beraber, 7 farklı kültürün harmanlandığı bir ortamda büyüdük. Dünyaya örnek olmuş bir medeniyetler başkentinde hoşgörü, barış ve kardeşliği içimizde hissederek bir dünya vatandaşı olarak yetiştik" dedi.

Bir dünya kenti olan Mardin'i dünyaya tanıtmak için bu toplantıyı düzenlediklerini belirten Erdem, "Dedelerim 600 yıl önce Mardin'e geldi ve o günden beri Mardin için çalışıyoruz. Mardin'in en önemli gelir kaynağı eğitim ve turizm. Bizler de dedelerimizin geleneğini sürdürerek Mardin halkı için eğitim kurumları, okullar, üniversiteler başta olmak üzere, camiler, aşevleri, yollar, çeşmeler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Biz işinsanları doğduğumuz şehre yatırım yapmak ve katkı sağlamak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardin'e otoyollar yapılması, havalimanının yenilenmesi, elektrik, doğalgaz gibi altyapı hizmetlerin getirilmesi için yaptığı tüm değerli katkılar için minnettarız ve bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki amacımız Mardin'i dünyaya tanıtmak. Bugün 10 ülkenin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon, bu yolda attığımız ilk adımdır" diye konuştu.



Bir aşiret 5 farklı etnik köy

Toplantıda Mardin'in bir dünya kenti olduğuna vurgu yapılırken, birçok dil, din ve ırkın bu topraklarda kardeşçe yaşadığı herkesin dikkat çektiği nokta oldu. Bu konudaki en ilginç örneği Güneydoğu'nun seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olan ve filmlere konu olan Xate Ana'nın (Zeketya Midyat) torunu Dalin Midyat verdi. Dalin Midyat, "Biz aşiret mensubuyuz. Bizim aşiretin 5 köyü var. Biri Süryani, biri Ezidi, biri Arap, ikisi Kürt köyü. Bir aşiret olgusunu düşünün üç farklı dinin üç farklı mezhebin dilin bir araya geldiği bir aşiret kültürü. Bu tek başına Mardin'i anlatmaya yetiyor" dedi.

Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan da, "Bana kalırsa Mardin'e ayrı bir pasaport verilmeli ve bu pasaport bütün dünyada geçerli olmalı. Çünkü öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki, güneydoğuda o kadar şiddete rağmen farklı toplumların bir arada dostça yaşamasını başarmış bir yer Mardin" dedi.



Londra davet etti, Letonya listeye aldı

Mardin'e yönelik anlatılanlar birçok ülkeden gelen işinsanları ve yöneticileri tarafından da ilgi ile dinlendi ve çok hızlı sonuç vermeye başladı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Lambeth ilçesinin Türk Belediye Başkanı İbrahim Doğuş, Mardin'in İngiltere'de tanıtılması i için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi. Doğuş, Zeynel Abidin Erdem başta olmak üzere bütün Mardin'e gönül veren herkesi Londra'ya davet etti.

Leton Türk İş İnsanları Derneği Başkanı Fuat Aydemir de, Leton Türk işinsanları adına katıldığı toplantıdan çok önemli bilgiler öğrendiğini belirterek, "Ben aynı zamanda turizmciyim. Leton halkının yüzde 80'ini tatilini yurtdışında yapıyor. Bu nedenle Türkiye de Leton halkının ilgi alanında. Ve biz artık Türkiye'yi deniz, kum, güneş olarak satmak istemiyoruz. Bu nedenle kültürel ve tarihi destinasyonlar belirlemiştik. Ancak Mardin'i hiç düşünmemiştik. Bu toplantıdan sonra Mardin'i tarihi ve kültürel destinasyonlarımızın en başına koymaya karar verdik" dedi.

Turizm yazarı Kerem Köfteoğlu, tarihini ve tarihi mimarisini koruduğu için Mardin'in bu kadar çok ilgi gördüğünü kaydederken, İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin de bölgedeki Süryanilerin tarih içindeki rolünden bahsederek kültürümüze sunduğu katkıları anlattı. Hollanda Ankara Maslahatgüzarı Erik Weststrate ise Mardin'den evli olduğu için damat olarak fahri Mardinli olduğundan bahsederek Mardin'in dünya kenti olma yolundaki kararlığını tebrik etti.



Bulgaristan davetine olumlu yanıt

Bulgaristan'daki en büyük Türk yatırımlarından biri olan Alcomet Alüminyum'un sahibi ve Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi kurucu Başkanı Fikret İnce de Mardin'e gönül verenleri hem gezip görmek hem de yatırım yapmak için Bulgaristan'a davet etti. Bu daveti Dr. Zeynel Abidin Erdem de destekledi ve katılımcılara, "Sevgili Mardinliler Romanya'da, Bulgaristan'da ve birçok yerde yatırım yapıyorsunuz. İstanbul'daki işadamlarına sesleniyorum, Bulgaristan gibi bir saat, 1,5 saat içerisinde ulaşabileceğiniz ve kucağını açmış bizlere ‘Gelin yatırımlarınızı burada arzu ettiğiniz gibi yapabilirsiniz. Gerektiği takdirde size finansman sağlayabiliriz. Her türlü bürokratik kapılarımız açıktır' diyen başbakanları dolayısıyla sizi yatırım yapmaya davet ediyorum" dedi.

Toplantıya ayrıca Macaristan İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller, Koosva İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, İstanbul ve Ankara Süryani Ortodoks Cemaati Patrik Vekili Metropolit Filükinus Yusuf Çetin, Artuklu Üniversitesi Genel Sekreteri Şahin Arpağ, Artuklu Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, merkezi Londra'da bulunan Çatı Business Networking Kurucu Başkanı Murat Metin, Perpa A Blok Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sezgin, Mardin üzerine birçok kitabı olan yazar Doğan Bekin, fotoğraf sanatçısı-yazar Lütfi Özgünaydın, Londra Gündem Genel Yayın Yönetmeni Taner Bildik, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) eski Başkanı ve Yaşar Kemal Vakfı kurucusu Davut Ökütçü, Midyat'ta yaşayan Etimoloğg Dr. Necat Arslan, Kavram Eğitim Kurumları Başkanı Bahattin Durmuş, Greenpark Otelleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Üstündağ gibi isimler katılarak konuşma yaptılar.