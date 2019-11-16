Mardin'de 3 HDP'li belediyeye görevlendirme

16 Kasım 2019

Mardin'de terör soruşturması kapsamında HDP'li Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez'in yerine görevlendirme yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü, Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Özaydın, Öncü ve Esmez'in haklarında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı ifade edilen açıklamada, Belediye Kanunu'nun 45. ve 46. maddeleri uyarınca üç belediyeye görevlendirme yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Özaydın'ın yerine Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, Öncü'nün yerine Savur Kaymakamı Bayram Türker, Esmez'in yerine de Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA