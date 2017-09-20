Mardin'de alt yapı için 250 milyon lira harcanacak

20 Eylül 2017

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Büyükşehir Belediyespor tesisleri Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın katılımıyla hizmete açıldı.

Yaman, törende yaptığı konuşmada, Mardin'in yetenekli gençlere sahip olduğunu söyledi.

Sporda belirli branşlarda başarılı sporcular yetiştirmek istediklerini belirten Yaman, "14 okulumuza portatif havuz yaptık. Bu havuzlarda yüzmeyi öğrenen çocuklarımız, yüzme takımı kurulmasını istedi. İnşallah yüzme takımımız da olacak." dedi.

Spor tesislerinin yanında kırsal kesimde de ciddi yatırımlar yaptıklarını dile getiren Yaman, "Atık su ve kanalizasyon çalışmalarımız aynı şekilde devam etmekte. Nusaybin için 80 milyon lira ayırdık. Mardin Büyükşehir Belediyesinin alt yapı çalışmaları için 250 milyonluk yatırımı devam etmekte. Bu yatırımlar kısa sürede bitecek." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Hadi Çomaktekin de yatırımlardan dolayı Yaman'a teşekkür etti.

Görevlendirmeyle kentin çehresinin değiştiğini vurgulayan Çomaktekin, belediyenin bugüne kadar görülmemiş şekilde spor ve sporcuya yatırım yaptığını anlattı.

Kaynak: AA