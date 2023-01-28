Mardin'deki kazadan aylar sonra acı haber

Derik'in Üçyol mevkisinde 20 Ağustos 2022'de art arda meydana gelen iki kazada ağır yaralanan Nofa Çelik (84), tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yakınları tarafından Derik ilçesine getirilen Çelik'in cenazesi, Abdullah Akın Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mardin'in Derik ilçesinde art arda meydana gelen kazada, 1 polis memuru şehit olmuş, 19 kişi hayatını kaybetmiş ve 48 kişi yaralanmıştı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin tutuklu tır şoförleri U.G. ve Y.Ş. ile şirket yetkilisi K.G, M.A. ve K.M.G. hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş sanıklar hakkında "bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.