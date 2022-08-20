Mardin'deki trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkisinde freni patlayan TIR'ın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır 29 kişinin yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede saat 18.00'da Diyarbakır Caddesi'nde Mazıdağı istikametinden gelen, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 73 NS 384 plakalı gübre yüklü TIR, freninin patlaması sonucu iki araca çarptı. Ölümlü kazanın ardından olay yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Saat 18.30'da sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 NMB 53 plakalı TIR kontrolden çıkarak, kaza yapan araçlara müdahale edenlere çarptı.

İki kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır 29 kişi yaralandı.

Bölgeye, takviye olarak çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçlar çekici ve vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını tamamlamasının ardından bir süre kapanan yol yeniden ulaşıma açılacak.

Adalet Bakanı Bozdağ: Adli tahkikat başlatıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, peş peşe meydana gelen iki ayrı TIR kazasıyla ilgili Derik Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Mardin Derik ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır."

İçişleri Bakanı Soylu kaza bölgesine gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu. Mardin Derik'te aynı yerde üst üste 2 TIR kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Bu arada Bakan Soylu'nun trafik kazası nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye hareket ettiği öğrenildi.