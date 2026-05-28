Market alışkanlıkları değişti: Yüksek fiyatlar nedeniyle temel harcamalar kısıldı

ABD’de yükselen enflasyon ve yaşam maliyetleri, vatandaşların günlük harcama alışkanlıklarını doğrudan etkiliyor. Yayımlanan son ankete göre Amerikalıların yüzde 61’i, bütçesini koruyabilmek için market alışverişinde satın aldığı ürünleri değiştirdi.

Araştırmaya göre halkın önemli bir bölümü yalnızca gıda harcamalarında değil, sosyal yaşam ve sağlık giderlerinde de tasarrufa gitmeye başladı. Katılımcıların yüzde 59’u eğlence ve ekstra harcamalarını azalttığını belirtirken, yüzde 44’ü araç kullanımını ciddi ölçüde düşürdüğünü söyledi.

Sağlık harcamaları erteleniyor

Anket sonuçları ekonomik baskının sağlık alanına da yansıdığını ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 31’i tıbbi tedavilerini ertelediğini ifade ederken, yüzde 27’si geçimini sağlayabilmek için ikinci bir işe başladığını belirtti.

Gallup’un yayımladığı başka bir araştırmada ise yalnızca yüzde 16’lık kesim ABD ekonomisini “iyi” veya “çok iyi” olarak değerlendirdi. Katılımcıların yüzde 76’sı ekonomik koşulların kötüleştiğini düşünüyor.

İran gerilimi ve akaryakıt fiyatları etkili oldu

ABD’de artan enerji fiyatlarının da ekonomik memnuniyetsizliği artırdığı belirtiliyor. AAA verilerine göre benzinin galon fiyatı 4,45 dolara yükseldi.

Fox News anketine göre seçmenlerin yaklaşık yüzde 80’i fiyat artışlarından Trump yönetimini sorumlu tutuyor. Ankette petrol şirketleri, devlet düzenlemeleri ve İran savaşı da fiyat artışlarının nedenleri arasında gösterildi.

Trump’tan dikkat çeken açıklama

ABD Başkanı Donald Trump ise ekonomik sıkıntılara ilişkin değerlendirmesinde, önceliğinin İran’ın nükleer silah sahibi olmaması olduğunu söyledi.

Trump, yaptığı açıklamada, “Amerikalıların mali durumunu düşünmüyorum. Tek düşündüğüm şey İran’ın nükleer silaha sahip olmaması” ifadelerini kullandı.

Trump’ın ekonomi danışmanı Kevin Hassett ise yüksek harcamaların ekonomideki dayanıklılığı gösterdiğini savunarak, tüketici harcamalarının sürdüğünü belirtti.