Market çalışanını bıçakla tehdit etti, kasadaki 80 bin lirayı alıp kaçtı

İstanbul Bağcılar’da bir market çalışanının boğazına bıçak dayayarak kasadaki 80 bin lirayı aldığı öne sürülen şüpheli, polis ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 28 Nisan’da Yüzyıl Mahallesi 2137. Sokak’taki bir markette meydana gelen gasp olayına ilişkin inceleme başlattı.

Boğazına bıçak dayayarak tehdit etti

Market çalışanı İ.Ö., polis ekiplerine verdiği ifadesinde, mağazaya yaya olarak gelen bir kişinin bir süre içeride dolaştıktan sonra alt katta bulunan kasa ofisine indiğini, boğazına bıçak dayayarak tehdit ettiğini ve kasadaki 80 bin lirayı alarak kaçtığını belirtti.

Olay anına ilişkin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin markete giriş ve çıkış anları da yer aldı