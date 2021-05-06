Market genelgesi ne zaman başlıyor? Marketlerde neler satılmayacak?

17 günlük tam kapanma süreci devam ederken İçişleri Bakanlığı bir genelge daha yayımladı. Halk arasında market genelgesi olarak anılan genelge ile marketlerde neler satılmayacak, neler satılacak belirlendi. İçişleri Bakanlığı market genelgesi kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerin sonucunda hazırlanırken, haksız rekabetin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Zincir marketler pazar günleri kapalı

Daha önce yayımlanan genelgede marketlerin çalışma saatleri ve günleri belirlenmişti. Bu genelgeye göre, temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofislerin kapalı olacağı belirtilmiş, vatandaşlarımızın zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00 - 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süper marketlerin Pazar günleri kapalı kalacağı bildirilmişti.

Marketlerde neler satılmayacak?

Market genelgesi ile birlikte vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarının dışında kalan ürünlerin zincir ve süper marketlerde satışına izin verilmeyecek.

Market genelgesi 7 Mayıs 2021 Cuma tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak ve marketler alkollü ürünlerin yanı sıra elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye v.b. ürünler satamayacak.