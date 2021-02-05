Marketler kaça kadar açık? Hafta sonu markerler kaçta açılıyor?

Yeni tip koronavirüs pandemisiyle birlikte alınan önlemlerle marketlerin çalışma saatleri değiştirildi. Bu düzenleme ile birlikte marketlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri yeniden düzenlendi. İhtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar marketler hakkında bilgileri araştırıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, marketlerin hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet vermesine karar verildi. Belirlenen saatlerin dışında ise marketler kapalı olacak.

Hafta sonunda ise sokağa çıkma uygulaması nedeniyle marketler saat 10.00'da açılırken, akşam 17.00'a kadar hizmet vermeye devam ediyor.

Marketlerin dışında bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler de belirlenen saatler arasında açık oluyor. Diğer yandan kısıtlama günlerinde tekel bayilerin kapalı olmasından ötürü, adil rekabet sağlanması adına alkol satışı yapılamıyor. Kısıtlamanın olduğu günlerde vatandaşlar ikametgahlarına en yakın markete giderek ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.