Marketler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?

Marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Tam kapanma sürecinin ardından başlayan kademeli normalleşme ile birlikte marketlerin çalışma saatleri de değişti. İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi ile birlikte marketlerin hangi çalışma saatleri arasında hizmet vereceği belli oldu.

Hafta içi ve hafta sonlarında farklı çalışma saatleri uygulanırken, marketler hafta içi günlerde 09.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bu günlerde sokağa çıkma yasağı ise 21.00'de başlıyor.

Hafta sonunda ise marketler 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verirken, vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ikametine en yakın markete giderek alışveriş yapabiliyor.

Cumartesi ve pazar günlerinde marketlerin yanı sıra bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılarda vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Hafta sonunda zincir ve süper marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmiyor.