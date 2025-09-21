Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkiye Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. "Marketler pazar günü kapanacak mı" sorusuna Bakan Bolat açıklık getirdi. İşte Bolat'ın konuya ilişkin değerlendirmesi...

Marketler pazar günü kapanacak mı?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Perakende işletmelerin çalışma saatleri, üst meslek kuruluşlarının (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) müşterek teklifi üzerine Bakanlığımızca bölge veya ülke düzeyinde belirlenebilir. Mevcut durum itibarıyla bakanlığımıza, üst meslek kuruluşlarınca oluşturulan müşterek bir teklif ulaşmadı. Bununla birlikte, perakende işletmelerin çalışma saatlerinin il düzeyinde vali tarafından belirlenebilmesi de imkan dahilindedir"