Marketlerde 'alkol yasağı' denetimi

Tartışmaları beraberinde getiren alkol satışı yasağı tam kapanmanın ilk gününde uygulanmaya başladı

Polis ve zabıta ekipleri bazı marketleri denetledi. Alkol satışı yapan işletmelerle ilgili tutanak tutan kolluk güçleri, marketlerdeki alkol reyonları kapattırarak, yasağa ilişkin yazı astı.

'Alkol yasağı kaldırıldı' iddiası

Öte yandan, alkol satış yasağına ilişkin tartışmalar sürerken Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun" paylaşımında bulundu. Bu açıklamaya İçişleri Bakanlığı yanıt verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kısıtlamalara yönelik bilgilendirmelerin resmi olarak Bakanlık, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ise valilikler tarafından ilgili kurumlar ve kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

Bakanlık: Hukuki müracaatlar başlatılacak

Bunlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istenen açıklamada, "Milletimizin büyük fedakarlık gösterdiği tam kapanma döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasının ardından yaptığı paylaşımında ise Özgür Aybaş, "Şuanda tekel bayilerini kapatmaya zorluyorlar hatta kapattırıyorlar zincir marketlerde alkol satışı serbest küçük esnaf tekel bayilerine baskı var. TESK Başkanı Bendevi Palandöken dün açıklama yaptı satış yapacağız diye binlerce esnafın başkanı o konuşmaya istinaden yasak yoktur" dedi.

Palandöken: Niye alkol satışı yapılmayacak?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dün yaptığı açıklamada, alkol satışı ve tekel bayilerine yasak getirildiğine ilişkin hukuki olarak hiçbir genelgenin bulunmadığının altını çizerek, “Gelişmiş hukuk devleti, demokratik ülkelerde alkol yasağı mümkün olmaz. Resmi kurumun temsilcisiyim bana gelen bir yazı yok, suç unsuru teşkil eden bir şey değil ruhsatlı ve devletin önemli bir gelir kaynağı. Niye alkol satışı yapılmayacak? O zaman evde yapılan alkole mani olacaksın” açıklamasında bulundu.