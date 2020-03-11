Marketlerde stok alışverişleri başladı

11 Mart 2020

Türkiye’de görülen koronavirüs vakasının ilk etkilerinden biri de perakende sektöründe yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın TBMM Sağlık Komisyonu'nda koronavirüs ile ilgili açıklamada bulunması sonrası işten dönen halk soluğu marketlerde aldı.

Özellikle un ve makarna gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra kişisel hijyen ürünlerinde satışlar yüzde 100’ü aşan oranlarda artarken, raflar kısa sürede boşaldı. Bazı marketler, tavuk, eldiven ve kolonya gibi ürünlerin satışına sınırlama getirdi. Market görevlileri, akşam saatlerinde özellikle temel besin maddeleri ve temizlik ürünlerinde diğer günlere göre yüzde 100’e varan artış yaşandığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gıda Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, modern perakende kanallarının hali hazırda tedbirlerini aldığını ve tüketici taleplerinin kesintisiz karşılanacağını vurguladı.

Perakendeciler hazırlığını tamamladı

Tüketicilere ürün ve hizmet tedariğinde bir sıkıntı öngörülmediğini, gerek ürün stokları gerekse personel olarak sektörün önceden tedbirlerini alarak hazır olduğunu dile getiren Aykaç, “Koronavirüs ile ilgili üzücü ancak korkutucu olmayan açıklama, sektör oyuncularımız tarafından sakinlikle karşılanmıştır. Virüsün Çin’de ilk tespiti, ardından diğer ülkelerde görülmesi ve vaka sayılarının artmasıyla, diğer ülkelerde yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak, ülkemizde de bir vaka ile karşılaşılması olasılığına dair önlemlerimizi almıştık.”

Alkol kalmadı, kolonya fiyatları arttı

Açıklanan vakadan sonra özellikle kolonya, sıvı sabunlar, temizlik ürünleri ve makarnaya talebin arttığını aktaran İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere, “İnsanlar yeter ki ihtiyaçları kadar alsın. Bu talebi karşılayacak stoklarımız da üretim bağlantılarımız da var. Belki biraz gecikme yaşanır ama bu talep karşılanır” diye konuştu. Faruk Güzeldere, piyasada alkol bulunmaması nedeniyle kolonya fiyatların da artış yaşandığını belirterek, “İnsanlar önceleri kolonya almaya geldiler. Ancak 1-2 aydır piyasada alkol bulunmadığı için özellikle de kolonya teminin de sorun yaşıyoruz. Eskiden 3 liraya aldığımız kolonya şimdi bize 7 liraya gelmeye başladı. İnsanlar mağdur olmasın diye yüksek fiyatlarda kolonya ürettirmeye çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

Onlineda satışlar 10 kattan fazla arttı



Koronavirüs nedeni ile internet üzerinden yapılan alışverişlerde önemli bir hareketlilik gözlemlediklerini söyleyen GittiGidiyor Genel Müdürü ve TOBB E-Ticaret Sektör Meclis Başkanı Öget Kantarcı, “GittiGidiyor’daki satışlarda da bir ivmelenme yaşıyoruz. Günlük ortalamamızın 3 katına varan artış var. En çok satılan ürünler vitamin takviyeleri, hijyen ürünleri ve dezenfektanlar. Antibakteriyel sabunlar ve ıslak mendiller, tuvalet kağıdı ve paketli gıda satışlarında da yükseliş söz konusu. Özellikle dezenfektanlar yok satıyor. Bakliyat ve sıvıyağların satışlarında ise 10 katı geçen artış yaşandı. E-ticaret sektörünün geneline baktığımızda benzer bir tablo var. Tüketicinin yükselişe geçen talebinin tüm sektörde satışların katlanmasına neden olduğunu söyleyebiliriz” dedi. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi de temizlik, hijyen ürünlerinin ve medikal korunma sağlayan ürün gruplarının satışında dünden bugüne ortalama yüzde 300'e varan bir artış olduğunu söyledi.

CarrefourSA.com’da satışlar saatlik bazda yüzde 50 arttı



CarrefourSA’dan yapılan açıklamaya göre koronavirüs vakası sonrası ilgili haberlerin kamuoyuna yansıdığı ilk günden itibaren, CarrefourSA e-ticaret platformu CarrefourSA.com’a ulaşan trafikte yoğunluk yaşandığı belirtildi. “Ancak Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs açıklaması sonrası geçen hafta bugün ve düne oranla bugünü incelediğimizde normal trafik seyrimizin saatlik bazda yüzde 50'lik bir artış gösterdiğini söyleyebiliriz” denildi. Açıklamada şunlara yer verildi: “Buna bağlı olarak ciromuzda da yüzde 50'lik bir büyüme gerçekleşmekte. Ciro bazında en çok büyüme gösteren reyonlar ise kuru gıda, kasap, temizlik malzemeleri, parfümeri, kişisel bakım ve hijyene yönelik ürünler oldu.”