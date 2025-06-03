Marketten sucuk aldı, içinden çıkan şoke etti

Erzincan'da bir kişi marketten sucuk alıp eve döndü.

Sucuğu dilimlemek isterken bıçağın takılması üzerine sucuğa dikkatle bakan vatandaş, gördüğü karşısında dehşete düştü.

İHA'nın haberine göre; sucuğun içinde metal bir cisim olduğunu fark edince cep telefonunuyla fotoğrafını çekti .

Sucukta metal rengi, demir ya da alüminyum olduğu değerlendirilen parça fotoğrafta açık bir şekilde görülüyor.