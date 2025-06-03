Marketten sucuk aldı, içinden çıkan şoke etti
Erzincan'da bir vatandaş, marketten satın aldığı sucuktan cisim karşısında şoke oldu. Sucuğun içinde metal bir parça gören vatandaş hemen telefona sarıldı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Erzincan'da bir kişi marketten sucuk alıp eve döndü.
Sucuğu dilimlemek isterken bıçağın takılması üzerine sucuğa dikkatle bakan vatandaş, gördüğü karşısında dehşete düştü.
İHA'nın haberine göre; sucuğun içinde metal bir cisim olduğunu fark edince cep telefonunuyla fotoğrafını çekti .
Sucukta metal rengi, demir ya da alüminyum olduğu değerlendirilen parça fotoğrafta açık bir şekilde görülüyor.