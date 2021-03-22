Marmara, Akdeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ege Denizi'nde de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde, akşam saatlerinden itibaren güneyinde kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'de de rüzgarın, yarın sabah doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın doğu ve kuzeydoğu, akşam batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'ndeki fırtınanın yarın gece, Ege Denizi'ndeki fırtınanın çarşamba günü, Batı Akdeniz'deki fırtınanın perşembe sabah saatlerinde, Doğu Akdeniz'deki fırtınanın da perşembe öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli yağış bekleniyor

Öte yandan Antalya'nın doğu ilçeleri, Adana'nın kuzeydoğu ilçeleri ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde yarından itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın ve çarşamba günü Akdeniz Bölgesi’nde aralıklarla görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Antalya'nın doğu ilçeleri, Adana'nın kuzeydoğu ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşumu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara'nın doğu ve güneyi ile İzmir, Manisa ve Aydın'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın ilk saatlerden itibaren İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) yağış öngörülüyor.

Yağışların zamanla Marmara'nın doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.