Marmara Bölgesi Ekim ayı yağışları 23 yılın en düşük seviyesinde

Marmara Bölgesi'ne geçen yıl ekim ayında 34,3 milimetre, bu yılın aynı döneminde ise 13,9 milimetre yağış düştü. Bölgede Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Yalova'da son 23 yılın en düşük ekim yağışı kaydedildi.

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 28

2023'te de Türkiye'nin kurak bir yıl geçirdiğine dikkat çeken Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranının yüzde 28'lerde, ancak Türkiye genelinde bu durumun yüzde 40 ila 50 arasında olduğunu kaydetti.

Kasım sonunda kendini gösteren yağışların Aralık'ta da devam edeceğini öngördüklerini belirten Özdemir, Türkiye'nin yağışlı ve soğuk bir kış geçireceğini belirtti. Özdemir, Türkiye'nin su stresi çeken bir ülkeden kıtlık çeken bir ülkeye doğru gittiğini sözlerine ekledi.