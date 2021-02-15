Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde etkili olması beklenen ve saatteki hızının 80 km'ye kadar çıkacağı tahmin edilen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına (60-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."