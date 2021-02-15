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Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

Marmara Bölgesi'nde saatteki hızının 80 km'ye kadar çıkacağı tahmin edilen fırtınaya karşı uyarı yapıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde etkili olması beklenen ve saatteki hızının 80 km'ye kadar çıkacağı tahmin edilen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına (60-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

 

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