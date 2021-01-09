Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara Bölgesi'nde Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde yağmur ve sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışın Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Trakya'da sağanak başladı

Soğuk ve yağışlı hava sisteminin görüldüğü Trakya'da sağanak zaman zaman etkisini artırıyor.

Hava sıcaklığının 5 dereceye düştüğü Kırklareli ve Tekirdağ'da rüzgar ile etkili olan yağış, Edirne'de çiseleme şeklinde devam ediyor.

Kırklareli kent merkezinde sağanak nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri birikinti olan yerlerde taşkın yaşanmaması için rögar kapaklarını açarak temizlik çalışması yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bazı kişiler şemsiyeleriyle, bazıları kaldırımlarda saçak altında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Tekirdağ'da yağış zaman zaman etkisini artırıyor. Yağış nedeniyle Hükümet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Yağışların yaklaşık bir hafta devam etmesi ön görülüyor.