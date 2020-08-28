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Marmara Bölgesi'nde sıcaklık artıyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklık artıyor
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Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı öngörülen bölgede rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

 

Kaynak: AA

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