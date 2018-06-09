Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar artıyor

09 Haziran 2018

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede bugün parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Bölgede ayrıca hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bu arada bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 30 derece

Edirne: Parçalı ve az bulutlu, 36 derece

Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu, 34 derece

İzmir: Az bulutlu ve açık, 38 derece

Antalya: Az bulutlu ve açık, 36 derece

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 31 derece

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 33 derece

Kaynak: AA