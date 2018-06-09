Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar artıyor
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı öngörülüyor. Hava sıcaklığı bugün İstanbul'da 30, Kocaleli'de 34 derece...
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede bugün parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Bölgede ayrıca hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bu arada bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 30 derece
Edirne: Parçalı ve az bulutlu, 36 derece
Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu, 34 derece
İzmir: Az bulutlu ve açık, 38 derece
Antalya: Az bulutlu ve açık, 36 derece
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 31 derece
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 33 derece
Kaynak: AA