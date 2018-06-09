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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar artıyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı öngörülüyor. Hava sıcaklığı bugün İstanbul'da 30, Kocaleli'de 34 derece...

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar artıyor
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede bugün parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Bölgede ayrıca hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bu arada bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 30 derece
Edirne: Parçalı ve az bulutlu, 36 derece
Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu, 34 derece
İzmir: Az bulutlu ve açık, 38 derece
Antalya: Az bulutlu ve açık, 36 derece
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 31 derece
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 33 derece

Kaynak: AA

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