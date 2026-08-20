Marmara Denizi Adalar fayı aktif mi? İstanbul'da büyük deprem olacak mı?

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Marmara Denizi'nde deprem hareketliği yaşanıyor. Dünden bu yana onlarca deprem kaydedildi. Vatandaş tedirgin ve "Büyük İstanbul depremi" korkusu ağır basıyor. Peki Marmara Denizi'nde büyük bir deprem olacak mı?

Marmara Denizi Adalar fayı aktif mi?

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Marmara Denizi Adalar'da meydana gelen peş peşe sarsıntılar sonrası kendi YouTube kanalından açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy Adalar fayı için aktif olmadığını ve ölü bir fay olduğunu belirtti.

Üşümezsoy, Adalar fayı çevresinde veya adaların kuzey/güney kesimlerinde meydana gelen küçük depremler, kendi başına stres biriktiren ana faylarda değil, 1999 Yalova ve 23 Nisan depremleriyle tetiklenen ikincil (makaslama) fay hatlarında gerçekleştiğini söyledi.

Adalar fayının stresinin 1894 Çınarcık Çukuru depremiyle zaten boşalmış olduğunu vurgulayan Üşümezsoy, "Adalar fay hattında yeni bir deprem beklemek olanaksız" dedi.

Büyük İstanbul depremi olacak mı?

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy "Büyük İstanbul depremi" beklentisinin ise dayanaksız olduğunu belirtti.