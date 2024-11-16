Marmara Denizi sert havanın etkisi altında: Deniz ulaşımında yeni iptaller yaşanıyor!
Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü daha yapılamayacak.
Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller yaşandı.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
BUDO'nun 08.00-12.55 saatlerindeki 8 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.