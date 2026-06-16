Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem saat 23.41'de kaydedildi. Merkez üssü Marmara Denizi'nde, Balıkesir'in Marmara ilçesine yaklaşık 4,5 kilometre mesafede meydana gelen depremin büyüklüğü 3,6 olarak ölçüldü.

Yerin 13,39 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.