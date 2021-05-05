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Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Erdek Körfezi'nde saat 9.42'de 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Marmara Denizi'nde Çanakkale'nin Biga ilçesi yakınlarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Erdek Körfezi'ndeki sarsıntı, saat 9.42'de ve 6,95 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Biga'ya uzaklığı 0,9 kilometre olarak ölçüldü.