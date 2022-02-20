Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 23.20'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun Tekirdağ. Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

Bakan Koca: Can kaybı veya yaralanma yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremde ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma olmadığını bildirdi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "23.20’de, Tekirdağ Şarköy açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde, şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralanma olmamış, İl Ambulans Başhekimliğimize çağrı yapılmamıştır. Saha kontrol çalışmamız sürüyor. Tekirdağ halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.