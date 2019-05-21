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Marmara Denizi'nde deprem

Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde deprem
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Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin büyüklüğünün 3,7 olduğunu duyurdu.

Saat 16.17'deki depremin yerin 6,97 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.