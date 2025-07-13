Marmara Denizi'nde korkutan anlar! 200 yolculu feribotta yangın çıktı

Marmara Adası ile Tekirdağ arasında seyir halindeki bir feribotun makine dairesinde yangın çıkması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 16.08'de Sahil Güvenlik Güney Marmara Harekat Merkezi'ne Marmara Adası kuzey batısında "YAVUZ NAZ" isimli feribotta yangın olduğuna dair ihbar geldiği bildirildi.

İvedilikle Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-313" ve "KB-70"in görevlendirildiği belirtilen açıklamada, "Gemi kaptanıyla iletişime geçilmiş olup yangının makine dairesinde olduğu, mekanik izolasyonun sağlandığı bilgisi alınmıştır. Feribotta personel ile birlikte 200 vatandaşımız ve 70 araç mevcuttur." ifadeleri kullanıldı.

"KB-70" ve Kıyı Emniyet'e bağlı "KIYEM-4"ün bölgede olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KIYEM-6 bot da intikal halindedir. Gemi kaptanının gemi terk talebi bulunmamaktadır. Bahse konu geminin makine dairesinin soğutma çalışmalarına başlanmış olup, 'ÖZ KAPTAN 1' isimli diğer bir feribot tarafından Marmara Adası'na doğru emniyetli bir şekilde yedeklenmektedir."

Feribot iskeleye yanaştırıldı

Kontrollü şekilde ÖZ KAPTAN 1 isimli feribotun yardımıyla Marmara Adası merkez iskelesine yanaştırılan YAVUZ NAZ için karada itfaiye ve sağlık ekipleri hazır bekledi.

Feribot iskeleye yanaştıktan sonra yolcular ve araçlar güvenli şekilde tahliye edildi.

Yolculara burada belediye ekiplerince kek ve su ikramında bulunuldu.

İskeledeki "BAHRİ REİS" feribotuna nakledilen yolcular, Tekirdağ'a hareket edecek.