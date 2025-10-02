Marmara Denizi’nde sert poyraz: Gemiler demirledi, balıkçılar denize açılamadı
Marmara Denizi’nde etkili olan sert poyraz fırtınası nedeniyle Tekirdağ açıklarında büyük gemiler demirlemek zorunda kaldı. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar ise denize açılamazken, fırtınanın dinmesini bekliyor. Balıkçılar bu süreci teknelerinde bakım yaparak değerlendirirken, pazar günü rüzgarın etkisini kaybetmesiyle yeniden lüfer, palamut ve istavrit avına çıkmayı planlıyor.
Marmara Denizi’nde etkili olan sert poyraz fırtınası deniz ulaşımını ve balıkçıların faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Rüzgarın şiddeti nedeniyle büyük gemiler Tekirdağ açıklarında demirlerken, balıkçılar denize açılamadı.
Balıkçılar teknelerde bakım yapıyor
Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, sert rüzgar nedeniyle ava çıkamazken, bu süreci teknelerinde bakım yaparak değerlendiriyor.
“Rüzgar dinince yeniden denize açılacağız”
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, “Şu anda balıkçı arkadaşlarımız havaların sert esmesiyle beraber faaliyetlerini bakım yaparak sürdürüyor. Allah izin verirse pazar günü rüzgar etkisini kaybederse balıkçı arkadaşlarımız, lüfer, palamut, istavrit balığı tutarak faaliyetlerine devam edecek” dedi.