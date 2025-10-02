Marmara Denizi’nden çıkan atıklar sanat eserine dönüştü

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu yıl “Tüm mümkünlerin kıyısında” temasıyla düzenlenen Marmara Urban Forum (MARUF’25), 50 ülkeden 500’den fazla konuşmacı ve 5 bini aşkın katılımcıyla Haliç Kongre Merkezi’nde devam ediyor. Forumda düzenlenen oturum, atölye ve sergiler ilgi görürken, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Marmara Denizi’nden çıkarılan ve sahil temizliğinde toplanan atıklarla hazırladığı sergi dikkat çekti.

Araba lastikleri, plastik şişeler, paletler ve terk edilmiş eşyaların dönüştürülmesiyle hazırlanan eserler, çevre kirliliğinin boyutlarını gözler önüne serdi. Sergiyi gezen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, atıkların sanata dönüştürülerek yeniden kullanılabilir hale getirildiğini vurgulayarak, doğaya sahip çıkmanın önemini hatırlattı.

Bozbey ayrıca, “Marmara Denizi yoğun sanayi ve nüfus baskısı altında. Çözüm, tüm belediyelerin ileri biyolojik arıtma tesisleri kurmasından geçiyor” dedi. Atölyelerde atık kumaşlardan dokuma çalışmalarına da katılan Bozbey, geri dönüşümün sürdürülebilir yaşamın anahtarı olduğunu ifade etti.