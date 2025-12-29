Marmara için fırtına alarmı: Valilikten kritik uyarı

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi için fırtına uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bölgede rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırmasının beklendiği bildirildi.

Valiliğin NSosyal hesabı üzerinden paylaşılan duyuruda, Marmara Denizi'nde rüzgarın zaman zaman fırtına şiddetine ulaşacağı belirtilerek deniz ve kara ulaşımında aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Denizi'nde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat yer yer 75 kilometre/saat hızında fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın 31 Aralık'ta günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara Denizi'nde oluşacak fırtınanın karada da etkisini göstereceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."