Marmara için fırtına uyarısı
Meteoroloji, yarın için Marmara Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu. Marmara'da rüzgar hızının 6 ila 8 kuvvetinde olması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Marmara Denizi'nde yarın rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
Açıklamada, ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilen fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği de ifade edildi.
Kaynak: AA