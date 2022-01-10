Marmara için fırtına uyarısı
Meteoroloji, yarın Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında yaptı.
Yapılan açıklamada, 11.01.2022 Salı günü ilk saatlerden itibaren Marmara’nın batısında etkisini artırması beklenen rüzgarın; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de 50-80 km/saat hızında fırtına, zamanla Çanakkale ile Balıkesir’in kuzey ilçelerinde 60-90 km/saat hızında kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Perşembe günü etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.