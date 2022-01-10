Marmara için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında yaptı.

Yapılan açıklamada, 11.01.2022 Salı günü ilk saatlerden itibaren Marmara’nın batısında etkisini artırması beklenen rüzgarın; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de 50-80 km/saat hızında fırtına, zamanla Çanakkale ile Balıkesir’in kuzey ilçelerinde 60-90 km/saat hızında kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Perşembe günü etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.