Marmara için 'yoğun kar' uyarısı

Marmara Bölgesi'nde yarın akşam saatlerinden sonra beklenen kar yağışının zaman zaman tipiye dönüşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara Bölgesi'nde yarın akşam saatlerinden sonra kar öngörülüyor. Kar yağışının zamanla kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kar yağışının zaman zaman tipiye dönüşeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.