  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Marmara için 'yoğun kar' uyarısı
Takip Et

Marmara için 'yoğun kar' uyarısı

Marmara Bölgesi'nde yarın akşam saatlerinden sonra yoğun kar yağışı bekleniyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Marmara Bölgesi'nde yarın akşam saatlerinden sonra beklenen kar yağışının zaman zaman tipiye dönüşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara Bölgesi'nde yarın akşam saatlerinden sonra kar öngörülüyor. Kar yağışının zamanla kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. 

Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kar yağışının zaman zaman tipiye dönüşeceği tahmin ediliyor. 

Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler
Hava durumu