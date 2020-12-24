Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

Marmara ve Kuzey Ege'de yarın kısa süreli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 kilometre/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 kilometre/saat) öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, karbonmonoksit zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.