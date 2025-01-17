Marmara ve Sakarya havzalarını taşkın etkilerinden koruma ve su planı onaylandı

Marmara ve Sakarya havzaları yönetim planları onaylandı. Planlar kapsamında, toplam yağış alanı yaklaşık 23 bin 500 kilometre kareyi bulan Marmara Havzası Taşkın Yönetim Planı ile taşkın risklerini değerlendirme ve yönetme odaklı bir yapının oluşturulması, taşkınların, insan hayatı ve sağlığı, mal, mülk, çevre, kültürel miraslar ve ekonomik faaliyetler üzerinden oluşturduğu olumsuz etkilerin önlenmesi veya azaltılması amaçlandı.Planla taşkın alanları için tahliye yolları belirlendi.

Havza içinde Balıkesir, Bilecek, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova'nın tamamı ya da bir kısmı yer alıyor.

Sular koruma altına alınıyor

Sakarya Havzası Nehir Havza Yönetim Planı ile kıyı suları dahil yer üstü ve yer altı sularının bütüncül yaklaşımla korunması ve planlanması amaçlanıyor. Havza, Susurluk, Akarçay ve Kızılırmak ile çevrili olup içinde Ankara, Sakarya, Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Konya, Afyonkarahisar, Kocaeli, Bolu, Çankırı, Uşak ve Düzce yer alıyor.