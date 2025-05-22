Marmarabirlik alım kampanyasındaki fiyat farkı ödemesi için üreticiye tarih verdi

Marmarabirlik, 2024/2025 ürün alım kampanyasına ilişkin beklenen ödeme tarihini açıkladı. Kooperatifçilik desteği kapsamında yüzde 5 oranındaki fiyat farkı ve diğer tüm alacaklardan oluşan toplam 190 milyon TL, 30 Mayıs Cuma günü üretici ortakların hesaplarına yatırılacak.

Yeni yönetim kurulunun ilk toplantısının ardından yapılan açıklamada konuşan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, üreticilerin kuruma yönelik asılsız söylemlere itibar etmemesi gerektiğini vurguladı. Yıldız, “Üretici ortaklarımızın endişe duymasına gerek yok. Marmarabirlik bundan sonra verdiği tüm sözlerin arkasında duracaktır. Yeni yönetim olarak sadece üreticilerimizin ve birliğimizin menfaatlerine odaklanmış durumdayız” dedi.

Kurumun kimliğine zarar verecek hiçbir yaklaşıma izin vermeyeceklerini belirten Yıldız, gerekirse hukuki süreci de devreye alacaklarını kaydetti.

Ayrıca, Marmarabirlik’in üretici odaklı, inovatif projeler üzerinde çalıştığını belirten Başkan Yıldız, kısa süre içinde yeni hedef ve yol haritalarını kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Yıldız, “Katma değeri yüksek ürün üretimi, Ar-Ge çalışmaları ve ihracat atılımları ile yukarı yönlü ivmemizi sürdürüyoruz” diye konuştu.