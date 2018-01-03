Marmarabirlik'ten TSK'ya 44 milyon liralık zeytin

03 Ocak 2018

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında imzalanan gıda maddeleri tedariki protokolü kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yaklaşık 44 milyon liralık sofralık siyah zeytin, yeşil zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyağı temin edecek.

Marmarabirlik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında askere sağlıklı gıda temini amacıyla gıda maddeleri tedariki protokolü imzalandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, bir üretici kuruluşu olarak Mehmetçik'e ürün temin edecek olmaktan büyük onur duyduklarını belirtti. Asa, "Dünyanın en büyük sofralık siyah zeytin üreticisi olarak, dünyanın en güçlü askeri olan TSK'ya sofralık zeytin ve zeytinyağı temin edecek olmanın onurunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

"Diğer resmi kurumlar için önemli bir referans"

TSK'ya ürün vermenin uzun yıllardır Marmarabirlik'in hedefleri arasında olduğunu bildiren Asa, şunları kaydetti:

"Bu Marmarabirlik tarihinde bir ilktir. Üreticinin alın terini kazanca dönüştürecek bu karardan dolayı başta hükümetimiz olmak üzere, Milli Savunma Bakanımız Sayın Nurettin Canikli'ye ve tüm devlet büyüklerimize 32 bin ortağımız adına şükranlarımı sunuyorum.

Protokol kapsamında Milli Savunma Bakanlığına doğrudan temin yoluyla ürün verilecek. Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi Milli Savunma Bakanlığımız Marmarabirlik'ten yaklaşık 44 milyon liralık sofralık siyah zeytin, yeşil zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyağı temin edecektir. Savunma Bakanlığının kalite standartlarımızı göz önüne alarak bir üretici kuruluşu olan Marmarabirlik'i tercih etmesi diğer resmi kurumlar için önemli bir referans olacaktır. Yapılan protokolle birlikte artık tüm kurumların da kapılarının aralanacağını düşünüyoruz. Marmarabirlik için çok önemli bir dönüm noktası olan bu karar aynı zamanda üreticiye destek anlamı da taşımaktadır. Mehmetçiğimizin tükettiği her ürün üreticimizin desteklenmesi demektir. Önümüzdeki süreçte ürün temininin artacağını tahmin etmekteyiz. Dolayısıyla bundan sonraki hedefimiz, talepleri karşılayabilmek adına daha çok satmak yerine daha çok almak olacaktır."

Kaynak: AA